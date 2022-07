Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der unter der Dachmarke FORVIA agierende, international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) hat den Verkauf seiner 33,33-prozentigen Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH ("HBPO") an den Mitgesellschafter Plastic Omnium beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...