Die Aktie des japanischen Elektronikkonzerns Sony hat seit ihrem Jahreshoch am 05.01.2022 eine Korrektur mit Handbremse hinter sich gebracht und dabei eine klassische Bodenformation gebildet. Am 29.09.2022 berichte das Unternehmen über den Geschäftsgang des Ende Juni abgeschlossenen 1. Quartals des Finanzjahres 2022. Der Marktkonsens erwartet einen Umsatz- und Gewinnrückgang gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. Gleichwohl besteht Spielraum für positive Überraschungen.Zu den größeren Terminen der laufenden Berichtssaison gehört in ...

