In der Folge wäre dann mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung im Bereich von 8,15/8,20 Euro zu rechnen. Gelingt den Aktien doch ein Durchbruch über den Widerstand bei 8,60 Euro, wäre der 50er-EMA um 8,80 Euro die nächste Anlaufmarke. Die Long-Position im Bereich von 8,30 Euro wurde am Vortag eröffnet und befindet sich gut im Plus. Der Stopp wird auf 8,48 Euro in den Gewinn nachgezogen. Trading-Strategie: ...

