Atomkraft ist wieder in Mode: Uranaktien boomen, und es ist nicht nur eine weitere Rallye!

Uranaktien sind nach mehreren Jahren endlich in den Nachrichten, und Sie sollten diese Gelegenheit nicht verpassen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kernenergie ist derzeit in aller Munde. Die Welt befindet sich in einer Energiekrise, und die Länder beeilen sich, als Reaktion darauf auf Kernenergie umzusteigen. Erst kürzlich hat die Europäische Union (EU) dafür gestimmt, dass Unternehmen Kernenergie als "grün" bezeichnen dürfen. Es war ein mutiger Schritt in Richtung einer nuklearen Einführung für einen Kontinent, der sie bis vor kurzem weitgehend aufgegeben hatte.

Für Investoren bietet diese Situation interessante Chancen. Es gibt viele Möglichkeiten, in Kernenergie zu investieren, sowohl direkt in Kernkraftwerke als auch indirekt in Form von Uran. Letzte Woche veröffentlichte das Forschungsunternehmen Breakthrough Institute eine Notiz, in der die Fähigkeit der Kernenergie angepriesen wird, der Umwelt zu helfen und Investoren zu bereichern.

Der offensichtliche Weg, Kernenergie zu spielen, führt über Uranaktien. Uran ist der Brennstoff, der in Kernreaktoren verwendet wird.

Und gerade deshalb ist am Uranmarkt gerade eine fulminante Rallye gestartet, von der Sie in sehr kurzer Zeit weit überdurchschnittlich stark profitieren könnten.

Dafür sollten Sie jetzt in die Aktie von Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) einsteigen!

Denn hier ist was Gewaltiges im Busch!

Das in Texas ansässige Unternehmen beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 2003 mit der Exploration und dem Abbau von Uran. Das Unternehmen ist an mehreren Orten in Nord- und Südamerika tätig und zu seinen Hauptprojekten gehören Palangana, Goliad, Burke Hollow, Longhorn, Salvo, Anderson, Workman Creek und Los Cuatro.

Schauen Sie sich dieses Interview mit Präsident & CEO Amir Adnani an, der Anfang dieser Woche mit Jochen Staiger von Commodity TV über die Strategie des Unternehmens und den Uranmarkt spricht:

Klang das nicht sehr nach Wiederaufnahme der Produktion?

Amir Adnani sagte die physischen 5 Millionen Pfund Uran im Besitz von Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) profitieren direkt von steigenden Preisen, während seine beiden Verarbeitungsanlagen produktionsbereit und zugelassen sind.

Nur einen Tag nach dem Interview lief diese Nachricht über die Ticker:

Uranium Energy erreicht wichtigen Meilenstein beim ISR-Projekt Burke Hollow mit der Installation von 106 Überwachungsbohrungen im ersten Produktionsgebiet

Falls Sie es nicht wissen: Burke Hollows in Südtexas ist das neueste und größte In-Situ-Recovery-Bohrfeld, das in den Vereinigten Staaten entwickelt wird.

Mit der erfolgreichen Installation des PAA-1-Überwachungsbohrrings plant UEC den Übergang zu zusätzlichen Explorations- und Abgrenzungsbohrungen innerhalb des 19.336 Acres großen Projekts, um zusätzliche Produktionsgebiete zu definieren.

Andy Kurrus , VP of Resource Development, äußerte sich euphorisch:

"Wir freuen uns, die Installation des Monitorbohrrings Burke Hollow PAA-1 abgeschlossen zu haben, ein entscheidender Schritt in Richtung Uranabbau. Wir haben beim Projekt auch Ressourcen außerhalb von PAA-1 definiert, einschließlich mehrerer Explorationsziele und anomaler Gebiete, die nur leicht erkundet wurden. Wir erwarten, dass dies in naher Zukunft zu einer umfangreichen Projektpipeline mit zusätzlichen Explorationsbohrungen und der Erschließung von Produktionsgebieten führen wird. Die Erschließung von Burke Hollow, der einzigen jüngsten Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten , ist die größte Lagerstätte der Goliad-Formation, die jemals im Urantrend Südtexas entdeckt wurde."

Burke Hollow nun zügig in Richtung Produktion zu bringen, macht Sinn, da die USA angeblich versuchen, ihre Importe von russischem Uran zu reduzieren.

Die US National Nuclear Security Administration (NNSA) hat außerdem kürzlich mit dem Prozess begonnen, in den USA produziertes Uran für Amerikas strategische Uranreserve zu erwerben. Bis zu etwa einer Million Pfund im Inland produziertem Uran sollen erworben werden.

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle über die sensationelle Übernahme der UEX Corporation (WKN: 692902 · Symbol: UXO) berichten, doch gestern ist mit Denison Mines (WKN: A0LFYS · SYM: IUQ) ein weiterer Bieter aufgetaucht!

Uranium Energy gibt den Erhalt eines konkurrierenden Angebots zum Erwerb der UEX Corporation bekannt

Gemäß der Vereinbarung hat Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) das Recht, für einen Zeitraum von fünf Geschäftstagen nach Erhalt der Mitteilung von UEX ein verbessertes Angebot zu unterbreiten. Für den Fall, dass sich Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) entscheidet, das Angebot nicht anzupassen, und wenn UEX die Vereinbarung kündigt, um eine Vereinbarung mit Denison Mines abzuschließen, muss UEX an Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) eine Kündigungsgebühr in Höhe von 8,25 Millionen US-Dollar zahlen.

Amir Adnani, Präsident und CEO, äußert sich gewohnt entspannt:

"UEC war konsequent diszipliniert und konzentrierte sich darauf, wertsteigernde Transaktionen für unsere Aktionäre durchzuführen, wie unsere erfolgreiche M&A-Erfolgsbilanz zeigt. Es hat eine erhebliche Marktverschlechterung in der Branche gegeben, und dies hat eine breitere Palette von Wachstumsmöglichkeiten geschaffen, die höchst wertsteigernder und strategischer Art. Wir sitzen mit unserer Übernahme von UEX weiterhin auf dem Fahrersitz, haben jedoch keine Entscheidung getroffen, ob wir uns entscheiden werden, dem konkurrierenden Angebot nachzukommen. UEC wird eine sorgfältige Analyse durchführen, um festzustellen, ob diese oder andere Gelegenheiten, die wir in Betracht ziehen, den überzeugendsten Wert für unsere Aktionäre bieten."

Die nächsten Tage werden nicht langweilig

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Uranium Energy Aktienbewertung - zu günstig

Das physische Uran-Portfolio von Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) von 5 Mio. lbs. wird zu durchschnittlichen Kosten von 36,05 $/lb gelagert. Steigt der Preis auf dem Kassamarkt auf über 60 $/Pfund braucht man kein Genie zu sein, um zu erkennen, dass es eine Menge Aufwärtspotenzial zwischen dem Bestand in der Bilanz und dem anvisierten Preis auf dem Kassamarkt gibt.

Investoren werden aktuell gebeten, eine Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Unternehmen zu zahlen, das die größte Ressourcenbasis für vollständig genehmigte In-Situ-Recovery-Projekte aller in den USA ansässigen Anbieter darstellt. Dies ist keineswegs zu viel!

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) hält etwa 180 Mio. $ an Barmitteln und Äquivalenten und hat keine Schulden.

Uranium Energy hat also einen großen Sicherheitsspielraum, um seinen Bergbaubetrieb fortzusetzen und auszuweiten.

Ungefähr 12 % der Marktkapitalisierung von Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) besteht aus Bargeld. Für ein Unternehmen, das kurz vor einem einmaligen Superzyklus der Nachfrage nach seinem Produkt steht, ist dies eine großartige Ausgangslage.

Hinzu kommt der geostrategische Aspekt, da sich alle Produktionsstätten in Nordamerika und hauptsächlich in den USA befinden, was im aktuellen Umfeld ein großer Vorteil ist.

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) wird in Erwartung höherer Uranpreise möglicherweise nicht sofort mit der Produktion beginnen, aber es hat sich jetzt positioniert, um Versorgungsverträge sowohl aus Texas als auch aus Wyoming zu erhalten und eines der größten Uranbergbauunternehmen in den USA zu werden.

Uranaktien boomen, und es ist nicht nur eine weitere Rallye - fast jede in den USA notierte Uranaktie hat sich im Jahr 2021 mehr als verdoppelt

Doch dies könnte erst der Anfang der Rallye der Uranaktien sein, und obwohl es eine holprige Fahrt werden könnte, ist die Aktie von Uranium Energy (US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z) die Uranaktie, die Sie jetzt kaufen könnten, um mitzuspielen.

Spekulative Grüße aus

der Hotstock-Investor-Redaktion

