ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des französischen Halbleiterherstellers zeuge von einer anhaltend dynamischen Entwicklung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zuliefererprobleme verbesserten sich zusehends. Allerdings dürfte sich das Geschäft künftig normalisieren, was ein ausgeglichenes Chance-/Risiko-Verhältnis bedeute./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 17:45 / GMT



ISIN: NL0000226223

