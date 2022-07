Unterföhring (ots) -- Erste Live-Sport-Übertragung im deutschen Fernsehen in Dolby Atmos- Kommentator Kai Dittmann, Moderator Patrick Wasserziehr und Field Reporterin Nele Schenker melden sich am Samstag um 20.00 Uhr live aus Leipzig- Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga UHD auch live in Ultra HD/HDR übertragen- Spannende Zusatz Feeds: Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 6 und Star Cam auf Sky Sport Bundesliga 7- Neben dem Abonnement des Sky Bundesliga Pakets auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)können Fans mit WOW (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2F&data=05%7C01%7Cjens.bohl%40sky.de%7Cfdae232f77274627159408da71442b2f%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637946834843042342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KlMzciFQ1rVA5PShTcbnAOUmuruhkwiJXrF%2FTdi2gvU%3D&reserved=0) flexibel ohne lange Vertragsbindung live dabei seinUnterföhring, 29. Juli 2022 - Es ist der viel beachtete Saisonbeginn der deutschen Spitzenklubs, wenn der deutsche Pokalsieger auf den deutschen Meister beim DFL Supercup aufeinandertreffen. In diesem Jahr spielen RB Leipzig gegen Bayern München um den ersten Titel der Saison. Die Münchener sind Favorit und Titelverteidiger. Den letzten Supercup entschied das Team von Julian Nagelsmann mit 3-1 gegen Borussia Dortmund für sich. Sky überträgt die diesjährige Partie am Samstagabend ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1, auf Sky Sport Top Event und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport Bundesliga UHDSky liefert den TV-Zuschauern beim DFL Supercup ein besonderes Fan-Erlebnis. Erstmalig im deutschen Fernsehen wird eine Live-Sportübertragung mit immersivem Klang in Dolby Atmos zum Zuschauer gebracht. Dolby Atmos ermöglicht ein lebensechtes Klangerlebnis wie im Stadion. Dolby Atmos übernimmt das bekannte Mehrkanalton-Konzept und fügt zusätzliche Höhenkanäle hinzu, um den Zuschauer im Raum komplett mit Klang zu umhüllen. Voraussetzung zur Nutzung von Dolby Atmos ist ein Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät.Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production bei Sky Deutschland: "Mit Dolby Atmos heben wir unsere Sportproduktionen erneut auf neues Qualitätslevel. Unsere Zuschauer können unsere Übertragungen in einem einzigartige immersiven Klangerlebnis miterleben, fast so als wären sie im Stadion. Beim DFL Supercup haben wir Dolby Atmos zum ersten Mal im Einsatz."Stefan Kramper, Director Content & Broadcast, Automotive, Commercial Partnerships Europe, Dolby: "Wir freuen uns sehr über Dolby Atmos-Premiere beim DFL Supercup. Dolby Atmos ist perfekt für den Einsatz im Live-Sport und bringt die Stadionatmosphäre so realistisch wie nie zuvor direkt ins Wohnzimmer. Die Zuschauer erleben Fangesänge, Torschreie, Schiedsrichterpfiffe und Kommentare genau dort im Raum, wo sie gehört werden sollten - und das in der bestmöglichen Klangqualität. Mit dem Topspiel der Bundesliga geht es dann Schlag auf Schlag weiter."Zusätzlich können die Zuschauer den Supercup über zwei Zusatzfeeds verfolgen. Mit der Star Cam, einer automatisch schwenkbaren Kamera, wird das Duell zweier Ausnahmespieler in den Fokus genommen - beim DFL Supercup wird sich die Star Cam auf Leipziger Seite Christopher Nkunku konzentrieren und bei den Bayern auf Top-Neuzugang Sadio Mané. Der Stream steht den Zuschauern auf Sky Sport Bundesliga 7 zur Verfügung.Zudem liefert der weiter entwickelte Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 6 viele Daten und Statistiken zur Partie. Erstmalig werden verschiedene Kameraperspektiven angeboten u.a. eine "Hintertorhoch". Bei Eckbällen, Freistößen rund um den Strafraum und im Aufbauspiel sollen diese Bilder noch mehr das taktische Verhalten der Teams verdeutlichen. Dazu noch Extrakameras, die nur auf die Trainer gerichtet werden und bei Spielunterbrechungen die Reaktionen der Trainer abbilden.Kai Dittmann kommentiert das Spiel. Zur Einstimmung auf die Partie in Dortmund begrüßt Moderator Patrick Wasseziehr die Zuschauer ab 20.00 Uhr aus Leipzig. Die Interviews im Stadion führt Nele Schenker.Mit Sky Q live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga und-/oder Sport-Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Mit WOW können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.