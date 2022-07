Die Lazarus Gruppe wird in diesem Jahr eine Milliarde Dollar gestohlen haben. Das nordkoreanische Hacker-Syndikat hat sich neuerdings auf Kryptobörsen spezialisiert. Eine Analyse von Hackerangriffen in diesem Jahr hat ergeben, dass auf das Konto des Lazarus-Syndikats am Ende des Jahres Diebstähle im Wert von einer Milliarde US-Dollar gehen werden. Das hat Cryptomonday ausgerechnet. Die Gruppe steht im Verdacht, unter dem ...

