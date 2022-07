DGAP-Ad-hoc: EVAN Group plc. / Schlagwort(e): Sonstiges

EVAN Group plc: Bestellung der K&L Gates Services GmbH, Frankfurt, zum gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger der EVAN-Anleihe



29.07.2022 / 13:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 EVAN Group plc: Bestellung der K&L Gates Services GmbH, Frankfurt, zum gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger der EVAN-Anleihe Valletta, 29. Juli 2022 - Die EVAN Group plc mit Sitz in Malta als Emittentin der 6,0 % Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19L426 / WKN: A19L42) ("EVAN-Anleihe") teilt mit, dass in der von dem Amtsgericht Düsseldorf - Restrukturierungsgericht - einberufenen Versammlung der Inhaber der Schuldverschreibungen der EVAN-Anleihe die K&L Gates Services GmbH, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt, zum gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger der EVAN - Anleihe bestellt wurde. Kontakt: EVAN Group plc Patrick Gerstner, Director

E-Mail: info@evan-group.com Presse / Investor Relations NewMark Finanzkommunikation GmbH

IR-Team für EVAN GROUP plc

Walther-von-Cronberg-Platz 16

60594 Frankfurt am Main / Deutschland Tel.: +49-69-944180-0

E-Mail: evan-group@newmark.de 29.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de