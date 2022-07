Die Ölpreise steigen weider deutlich. So verteuerte sich Brent heute um 2,10 Dollar auf 109,24 Dollar. WTI kletterte um 1,88 Dollar auf 98,30 Dollar. Dies beschert natürlich den Aktienkursen der Energieriesen Rückenwind. So legen die Anteile von Musterdepot-Titel BP sowie auch von OMV (der Konzern legte indes gestern starke Zahlen vor) heute deutlich zu.Die Ölpreise profitierten von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten. Vor allem starke Unternehmensdaten sorgen für eine gute Stimmung. Zudem ...

