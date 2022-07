HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Resultate des französischen Gaseherstellers gäben wenig Grund zur Sorge, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte in Amerika liefen gut und in Europa konnten Kosten gut an die Kunden weitergegeben werden./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

