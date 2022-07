Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) hat gestern einen Sprung um fast +6% auf 164,92 US$ gemacht. Auslöser dürften die schier unfassbaren Umsätze mit dem Covid-19-Impfstoff sein, die US-Partner Pfizer am Donnerstag präsentiert hat. Das schürt bei Anlegern die Vorfreude auf die Quartalszahlen der Mainzer, die am 8. August vorgelegt werden. Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech ist weltweit bekannt geworden durch seinen hochwirksamen Covid-19-Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...