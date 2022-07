DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Wechsel an der Spitze des Rosenbauer Konzerns

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta038/29.07.2022/13:40) - Nach elf Jahren an der Spitze des Rosenbauer Konzerns wird Dieter Siegel mit Ende des Monats auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender niederlegen.

Der Aufsichtsrat nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis und dankt Dieter Siegel für seine Verdienste insbesondere in Sachen e-Mobilität und die damit verbundenen strategischen Neuausrichtungen der Unternehmensgruppe.

Neuer CEO wird mit 1. August Sebastian Wolf, der seit 2008 für den Konzern tätig ist und weiterhin die Funktion des Finanzvorstandes wahrnimmt.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

