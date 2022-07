NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Intel auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Chiphersteller habe die Erwartungen an sein zweites Quartal deutlich verfehlt, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Prognosen für den Umsatz, die Bruttomarge und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen deutlich unter den Konsensschätzungen. Unter anderem mache die Konkurrenzdruck bemerkt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 02:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

