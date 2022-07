DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatex wird exklusiver Online-Brokerage-Partner der Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen



29.07.2022 / 14:42

flatex wird exklusiver Online-Brokerage-Partner der Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen Partnerschaft mit größtem Landesverband der Gewerkschaft der Polizei mit klarem Modellcharakter auch über die Polizei hinaus

Über 46.000 Gewerkschaftsmitglieder profitieren von besonderen Konditionen der Partnerschaft und der Zuverlässigkeit von Europas mehrfach ausgezeichnetem Broker des Jahres Frankfurt am Main - flatex, eine Marke der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führendem Online-Broker für Privatanleger, unterstützt ab 1. August 2022 die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Nordrhein-Westfalen als exklusiver Partner im Bereich Online Brokerage. Den über 46.000 Mitgliedern bietet flatex damit die Möglichkeit, mit einem einfachen und sicheren Zugang zum Kapitalmarkt ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und so, gerade in Zeiten hoher Inflation, langfristig Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Als europäischer Marktführer im Online Aktienhandel freuen wir uns sehr, mit der Partnerschaft die Mitglieder dieser wichtigen Berufsgruppe unterstützen zu können, und so auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung ein Stück weit Rechnung zu tragen. Gemeinsame Werte wie Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen bilden die starke Grundlage dieser Partnerschaft. Die Zusammenarbeit mit dem größten Landesverband der Gewerkschaft der Polizei hat für uns einen klaren Modellcharakter für zukünftige Partnerschaften auch über die Polizei hinaus." Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

Tel. +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt die führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Leistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mit mehr als 2 Millionen Kundenaccounts und über 91 Million abgewickelter Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenaccounts ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität. Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de

