Andritz hat den Umsatz im 1. Halbjahr 2022 um 9,6 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITA betrug 273,2 Mio. Euro und lag damit 14,9 Prozent über dem Vorjahresvergleichswert. Im 1. Halbjahr 2022 betrug das Konzernergebnis 167,2 Mio. Euro und wurde somit um 22,3 Prozent gesteigert. In allen vier Geschäftsbereichen konnte ein Umsatzwachstum sowie ein Plus beim Auftragseingang erreicht werden. Laut CEO Joachim Schönbeck gibt es in den Märkten, wo Andritz tätig ist, eine gute Investitionstätigkeit, man verzeichne eine hohe Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. So konnnte etwa in Indien ein Wasserkraft-Auftrag in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrags gewonnen werden. "Mit knapp 4,8 Mrd. Euro erreichte der Auftragseingang den ...

