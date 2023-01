DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO und IMMOFINANZ planen Evaluierung strategischer Synergien

Wien (pta/23.01.2023/12:20) - Die S IMMO AG ("S IMMO") und die IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") haben eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht. Die CPI Property Group ("CPIPG") wird sich als unterstützende Aktionärin an dem Projekt beteiligen. Ziel ist es, Synergien und Effizienzsteigerungen zu identifizieren, die die Transparenz und die Rentabilität für alle Stakeholder verbessern.

"Die S IMMO sieht ein ausgezeichnetes Potenzial für Synergien zwischen unseren Gruppen", sagt Herwig Teufelsdorfer, Mitglied des Vorstands der S IMMO. "Das Vereinen von Best Practices, Ressourcen und Erfahrungen ist der beste Weg, um auf unseren gemeinsamen Erfolg als Immobilienexperten in Zentral- und Osteuropa aufzubauen."

Die IMMOFINANZ hält eine Mehrheitsbeteiligung von 50 % plus eine Aktie an der S IMMO (36.804.449 Aktien), während die CPIPG rund 38,4 % des Aktienkapitals der S IMMO (28.241.094 Aktien) hält. An der IMMOFINANZ hält die CPIPG rund 76,9 % (106.579.581 Aktien).

