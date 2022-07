TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen bestehenden ABL-Kredit in Höhe von 300 Mio. CAD durch einen neuen fünfjährige revolvierenden Kredit in Höhe von 500 Mio. CAD (der "Globale Kredit") unter der Leitung von J.P Morgan und Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe, refinanziert hat.



Der Globale Kredit umfasst auch eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von 100 Mio. CAD, so dass sich die Gesamtkreditkapazität auf bis zu 600 Mio. CAD beläuft. Er ermöglicht es dem Unternehmen, Kredite in bestimmten Fremdwährungen aufzunehmen, um die laufende weltweite Expansion von Converge zu finanzieren, wobei Kreditkosten und Flexibilität günstiger sind, als die des derzeitigen ABL. Grundsätzlich richtet sich der anwendbare Zinssatz für US-Dollar-Kredite im Rahmen des Kredits nach dem SOFR-Zinssatz zuzüglich einer Marge von 1,25 % bis 2,25 %.

"Wir freuen uns, dass wir diese Finanzierung abschließen konnten, die unsere Liquiditätsposition stärkt und unsere disziplinierte Akquisitionsstrategie in Nordamerika und Europa unterstützt", so Shaun Maine, CEO von Converge. "Wir befinden uns in einer guten Position, um weiter durch organisches und anorganisches Wachstum sowie strategischen Kapitaleinsatz Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Diese Aufstockung des Kredits ist auch ein Zeichen dafür, dass wir die Unterstützung unserer Partnerbanken bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne haben."

Darüber hinaus hat das Unternehmen bei der Toronto Stock Exchange ( "TSX") eine Absichtserklärung zur Durchführung eines Normal Course Issuer Bid ("NCIB", reguläres Emittentenangebot (Aktienrückkauf)) eingereicht, dessen Umsetzung noch der Genehmigung der TSX unterliegt. Gemäß dem angestrebten NCIB schlägt Converge vor, bis zu 5 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien (die "Stammaktien") zum Zeitpunkt der Zustimmung der TSX zur Absichtserklärung zum NCIB zurückzukaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem NCIB am 11. August 2022 zu beginnen. Dieses soll ein Jahr nach Beginn enden oder früher, falls die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB zurückgekauft wurde.

Der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB erfolgt auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX und/oder zulässige alternative kanadische Handelssysteme. Der für die Stammaktien gezahlte Preis richtet sich nach den vorherrschenden Marktpreisen in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Richtlinien der TSX und den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle vom Unternehmen im Rahmen des NCIB zurückgekauften Stammaktien werden vernichtet.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, mit Beginn des NCIB eine Vereinbarung über einen automatischen Kaufplan mit einem Makler (die "Vereinbarung") abzuschließen, um den Rückkauf von Stammaktien während bestimmter im Voraus festgelegter Sperrfristen zu ermöglichen, wenn das Unternehmen normalerweise aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen, Insiderhandelsvorschriften oder aus anderen Gründen nicht auf dem Markt aktiv sein kann.

Das Unternehmen und sein Vorstand sind der Ansicht, dass die Marktpreise der Stammaktien zeitweise nicht den zugrundeliegenden Wert des Unternehmens und seine zukünftigen Geschäftsaussichten vollständig widerspiegeln und dass das NCIB daher im besten Interesse des Unternehmens liegt und eine wünschenswerte Verwendung seiner Mittel darstellt.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das NCIB des Unternehmens, den Zeitpunkt und den Betrag von potenziellen Rückkäufen und der Vernichtung von Stammaktien im Rahmen des NCIB, den Abschluss der Vereinbarung, die Überzeugung des Unternehmens, dass der Rückkauf von Aktien eine angemessene Verwendung der verfügbaren Mittel ist, und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.comverfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Die TSX hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.