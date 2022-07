Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die erste Hälfte des Jahres ist vorbei. Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Aktien bis Jahresende zulegen könnten. Dafür hat sich der Börsenpunk eine ganze Reihe an Gästen eingeladen, unter anderem den Herrn der Nebenwerte, Michael Schröder. Auch der Börsenpunk selbst hat fleißig recherchiert und einen konservativen und einen spekulativen Tipp herausgefiltert. Für den Schockmoment der Woche hat Newmont mit schwachen Quartalszahlen gesorgt. Grund genug um beim Goldexperten Markus Bußler nachzufragen, was da los ist und ob sich aus dem Kursrutsch Chancen ergeben. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Weber Grill (WKN: A3CVT7), Volkswagen (WKN: 766403), General Motors (WKN: A1C9CM), Allkem (WKN: A3C8Z7), Zumtobel (WKN: A0JLPR), Otis (WKN: A2P1UZ), Schindler (WKN: A0JEHV), Kone (WKN: A0ET4X), Wise (WKN: A3CTVY), Adyen (WKN: A2JNF4), Newmont (WKN: 853823), RWE (WKN: 703712), IBU-tec (WKN: A0XYHT), PepsiCo (WKN: 851995), Qualcomm (WKN: 883121), Thermo Fisher (WKN: 857209) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf