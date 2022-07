Am Freitag notieren die führenden US-Indizes leicht im Plus, insbesondere Tech-Aktien sind an der New Yorker Wall Street nachgefragt. Angetrieben wird der Aufschwung von den am Vorabend veröffentlichten starken Q2-Zahlen von Amazon und dem soliden Ergebnis bei Apple. Übergeordnet hat der Tech-Sektor im letzten Berichtszeitraum deutlich weniger unter Inflation und Wirtschaftsabschwung gelitten als an den Kapitalmärkten befürchtet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

