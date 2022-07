Fresenius-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten über 30% an Wert verloren (gestern: -8%) und ist am 28.07. mit dem Rücksetzer auf 25,13 Euro auf ein neues Zehn-Jahres-Tief gefallen. Was macht die Fresenius-Aktie langfristig? Im Fokus: Fresenius-Aktie Seit 2012 weist die Aktie von Fresenius einen Verlust von im...

Den vollständigen Artikel lesen ...