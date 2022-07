München (ots) -Am 31. August 2022 jährt sich Prinzessin Dianas Todestag zum 25. Mal. Das Erste strahlt aus diesem Anlass Ed Perkins Dokumentation "The Princess - Lady Diana" am 24. August 2022 um 22:50 Uhr aus. Die Dokumentation über das Leben der Prinzessin von Wales feierte Premiere auf dem diesjährigen Sundance Filmfestival und dem Filmfest München.Der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins begibt sich auf eine Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre und lässt die ZuschauerInnen an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben. Durch die ausschließliche Verwendung von zeitgenössischem Archivmaterial spricht die Geschichte für sich selbst und ermöglicht einen sehr direkten, unvoreingenommenen und persönlichen Zugang zu der wohl meist fotografierten Person aller Zeiten. Die kompromisslose Montage zeichnet ein überraschendes und überwältigendes Bild einer Frau, das heute aktueller und moderner denn je erscheint.Regisseur Ed Perkins über seinen Film:"Das Leben und der Tod von Diana Frances Spencer ist eine der prägenden Geschichten unserer Zeit. Sie hat alles: Liebe, Macht, Betrug, Rache, Herzschmerz, Tragödie. Ein modernes Märchen, in dem die Protagonisten nicht glücklich bis ans Ende ihrer Tage lebten. Meines Erachtens auch 25 Jahre nach Ihrem Tod noch unbeantwortet ist die Frage, was Dianas Geschichte über uns alle aussagt. So ist es die Intention dieses Filmes, mit der ausschließlichen Verwendung von Archivmaterial den Fokus auf uns selbst zu richten und dabei größere Fragen zu stellen. Über unser Verhältnis zur Monarchie, unser Verhältnis zur Prominenz und, letzten Endes, unsere Mitschuld an dieser Geschichte.""The Princess - Lady Diana" wurde produziert von den Oscar-Preisträgern Simon Chinn und Jonathan Chinn. Der Film ist eine Lightbox Produktion in Zusammenarbeit mit HBO, Sky, NDR, rbb und BR.Ab sofort steht Ihnen ein Presseheft zum Download im Presseservice (https://presse.daserste.de/) zur Verfügung. Im Vorführraum können akkreditierte JournalistInnen die Dokumentation vorab sichten. O-Töne zur Doku-Serie werden zu einem späteren Zeitpunkt über ARD TVAudio angeboten.Bei der Unterstützung Ihrer Berichterstattung steht Ihnen die Agentur Just Publicity gern zur Verfügung.Fotos unter www.ard-foto.deOnline www.DasErste.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob ARD-Programmdirektion/ Presse und Information Tel.: 089/55 89 44 898 E-Mail: lars.jacob@ard.deKerstin Böck, Clea Fricke Just Publicity GmbH Tel.: 089/20 20 82 60 E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5285124