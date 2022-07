Die Aktie des Online-Modehändlers About You hat in den vergangenen Tagen spürbar angezogen. Auch am Freitag geht es weiter bergauf. Damit setzt sich die Erholung nach der zuvor monatelangen Talfahrt fort. Ein Insider rechnet offenbar mit einem nachhaltigen Kursanstieg und griff daher für eine hohe sechsstellige Summe zu. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, hat About-You-Chef Tarek Müller bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...