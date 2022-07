Er galt als der Inbegriff der automobilen Unvernunft. Doch jetzt meldet sich der Geländewagen Hummer zurück - als E-Auto. Reicht der grüne Anstrich vielleicht sogar für ein Ticket nach Europa? Ein Jahrzehnt nach dem Produktionsstopp für den gewaltigen Geländewagen Hummer bringt General Motors jetzt die Neuauflage als E-Auto in den Handel. Der Verkauf in den USA hat laut GM in diesen Tagen zu Preisen ab zunächst 110.000 US-Dollar Euro begonnen. Später sollen abgespeckte Varianten unter 80.000 Dollar starten. Ob und wohin der Hummer auch in den Export geht, ließ der Hersteller ...

