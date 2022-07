Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation bleibt hoch, allerdings wirkt sich am Anleihemarkt aktuell die Rezessionsangst stärker aus, so die Deutsche Börse AG.Die Renditen seien wieder auf dem Rückzug. "Mit den jüngsten enttäuschenden Geschäftsumfragen sind die Euro-Zinsen zuletzt deutlich gefallen, obwohl der Inflationsdruck selbst in Deutschland trotz der Entlastungspakete bestenfalls eine kleine Pause einlegt", bemerke Anleiheanalyst Rainer Guntermann von der Commerzbank. Die Sorgen über die Gasversorgung seien eben hoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...