Auf der Suche nach starken Turnaround-Trades für den Bärenmarkt - https://bit.ly/3ohD9Bz Was haben der Elektronikriese Samsung, die Buchungsplattform Airbnb und das "lateinamerikanische Ebay", Mercadolibre, gemeinsam - Es sind allesamt Aktien, die unsere Zuschauer und Leser interessieren. Unser Charttechnik-Experte nimmt sich die Charts für Sie vor, und erklärt, wo jetzt Rendite-Chancen lauern: Zeit für "Wünsch Dir Was" bei wallstreet:online! Außerdem: Heftige Mittelabflüsse machen dem Vermögensverwalter DWS das Leben schwer. Warum die Aktie jetzt dennoch eine Kaufgelegenheit bietet, erklärt Klotter im Video. Ob Lieblingsaktie, Watchlist-Kandidat oder Depotposition: Welche Aktie möchten Sie gerne aus charttechnischer Sicht bewertet haben - Schreiben Sie Ihre Wünsche in die Kommentare. Kapitel 0:00 Einleitung 1:05 Mercado Libre 3:40 Samsung 6:05 Airbnb 10:50 DWS