Ab dem 30. September treten in Googles Play-Store verschärfte Regelungen in Kraft. Sie befassen sich mit allzu aufdringlichen Werbestrategien. Die dürften schließlich nicht im Interesse des Suchmaschinenbetreibers liegen. Google lebt von Werbung. Kein anderes Geschäftsfeld bringt auch nur ansatzweise positive Erträge für den kalifornischen Alphabet-Konzern. Werbung hat indes keinen guten Ruf, sondern wird bloß toleriert. Dabei darf der Bogen nicht überspannt werden, damit die Stimmung nicht kippt. Google will Werbetoleranz erhalten So ist es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...