The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.07.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2022

.

ISIN Name

BMG393381196 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD0,125

FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11

FR0014000T90 2MX ORGANIC EO 001

GB00BJ7HMW26 FINABLR PLC LS 0,01

GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05

NO0010934748 ORN SOFTWARE HLDG NK-,10

US74907L1026 QUOIN PHARMACEUT. ADR 400

US9490901041 WELBILT INC. DL-,01

