News von Trading-Treff.de DAX mit starkem Freitag: Neues Monatshoch zum Monatsende. Was waren die Hintergründe und wie nachhaltig ist diese Bewegung? Befreiungsschlag im DAX Nachdem sich die Konsolidierung auf die FED-Zinsanhebung in Grenzen hielt, stieg der Index bereits am Donnerstag wieder an und machte sich auf, die Bandbreite der letzten zwei Wochen auf der Oberseite zu testen. Als notwendiger Impuls dafür dienten letztlich die Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...