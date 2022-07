DJ Bayer will im Pharmageschäft deutlich mehr Arzneien entwickeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will die Schlagzahl seiner Pharmasparte bei der Entwicklung neuer Medikamente deutlich erhöhen. Bislang werden zwei bis drei Arzneimittelkandidaten jährlich aus der Forschung in die klinische Phase gebracht, künftig soll es eine zweistellige Zahl sein, sagte Pharmavorstand Stefan Oelrich der Welt am Sonntag. "Das bedeutet ganz klar ein höheres Risiko, aber eben auch ein anderes Kostenprofil pro entwickeltem Produkt. Ich glaube, dass uns das inhaltlich komplett verändern wird."

Statt der großen Therapiegebiete im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen will Bayer "künftig gezielt kleinere Spezifikationen ansteuern", wie Oelrich erklärte.

Den von Analysten ins Spiel gebrachten Vorschlag, den Bayer-Konzern in die Bereiche Pharma und Agrochemie aufzuspalten, um die Freiheit der Pharmasparte bei ihrem neuen Fokus auf Gen- sowie Stammzelltherapien zu erhöhen, wies Oelrich entschieden zurück: "Die Synergien werden nicht mehr, indem man diese beiden Bereiche trennt. Ich fühle mich durch den Pflanzenschutz nicht benachteiligt."

Im Gesamtkonzern werde mit Priorität in das Pharmageschäft investiert. Zudem sei gerade die Technologie der Geneditierung, auf die Bayer verstärkt setzen will, für beide Bereiche möglich: die rote Gentechnologie für medizinische Anwendungen und die grüne Gentechnologie in der Landwirtschaft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 19:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.