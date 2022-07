Aktien Wochenrückblick - es sieht so aus, als ob die guten Quartalsberichte diese Woche mit Amazon und Apple am Ende der Woche und dazu die Prognoseanhebungen bei beispielsweise Siltronic, RWE, Wacker Chemie, Qiagen, Hapag Lloyd und anderen haben den Börsen auf die Sprünge geholfen. Rezessionsängste wurden ein Stück weit durch das höher als erwartet ausgefallene Wachstum der Euro-Zone im Q2 zurückgedrängt, Zinserhöhungen bleiben bei den auf immer neue Hochs steigenden Inflationskennziffern in Europa und den USA natürlich Thema. Was aber durchaus eingepreist scheint. Auch der Schrecken einer Gasmangellage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...