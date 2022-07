Wer anfängt, sein Geld in Aktien zu investieren, der verfolgt damit in der Regel nur ein Ziel. Und zwar eine anständige Rendite zu erzielen und dadurch sein Kapital zu vermehren. Warum auch nicht. Denn es klingt ja alles auch so logisch und ganz einfach. Eigentlich muss man nur billig einsteigen und seine Aktien dann später wieder wesentlich teurer verkaufen. Das klingt doch eigentlich kinderleicht. Doch in der Praxis stellt sich dieses Vorhaben meistens als schwerer heraus, als man gedacht hatte. ...

