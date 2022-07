Es lässt sich sicherlich nur vermuten, aber ich gehe einmal davon aus, dass die meisten Investoren in diesem Jahr eher kleine Brötchen backen mussten. Denn viele Aktien haben sich im Zuge der aktuellen Börsenturbulenzen recht weit von ihren Höchstständen entfernt. Und auf die Gesamtperformance eines Depots kann sich so etwas natürlich ganz schnell abschlägig auswirken. Doch von steigenden Zinsen und dem Krieg in der Ukraine werden offensichtlich nicht alle Werte negativ beeinflusst. Vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...