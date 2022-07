Eine DAX-Dividendenaktie, die ich als Nächstes kaufe? Zuletzt hat es einige weitere Investitionen in ausschüttende Aktien aus unserem heimischen Leitindex gegeben. Wohnimmobilienkonzerne, Chemiekonzerne, Versicherer: Das alles landete erneut in meinem Depot. Allerdings ist jetzt eine weitere DAX-Dividendenaktie so günstig, dass ich auch hier nicht widerstehen kann. Zwar besitze ich bereits 280 Anteilsscheine an dem jeweiligen Konzern. Aber zum jetzigen Kursniveau ist ein guter Zeitpunkt gegeben, ...

