An der Börse sind die Zeiten rasant steigender Aktienkurse wohl vorerst vorbei. Die steigenden Zinsen und die Abschwächung der Wirtschaftsleistung sorgen für jede Menge Gegenwind an den Börsen. Deshalb werden für viele Anleger jetzt wieder Dividendenaktien interessant. Dank der in den letzten Monaten stark gefallenen Kurse ist es inzwischen mit deutlich weniger Kapital möglich, sich ein stetig steigendes Nebeneinkommen aufzubauen. Nebeneinkommen mit Dividendenaktien Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...