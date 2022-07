Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat eines in der Quartalsberichtssaison bereits hinter sich: das Präsentieren frischer Zahlen. Der große Schock blieb jedenfalls aus, was ein klarer Pluspunkt ist. Aber es hat auch wenig Positives gegeben. Ich selbst werte das Zahlenwerk als solide und im Rahmen der Erwartungen und des Gesamtmarktes. Nicht mehr, nicht weniger. Aber es gibt eben auch andere operative Dinge, die Meta Platforms bewegen. Zum Beispiel die Ausflüge in das Metaversum sowie andere operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...