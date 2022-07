Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) schaffte in den letzten Handelstagen immerhin mal wieder ein Kursplus! Wenn wir auf die vergangenen fünf Tage schauen, so liegen wir 4,1 % im Plus. Das ist immerhin ein kleiner Turnaround. Wobei er natürlich nicht zwangsläufig nachhaltig sein muss. Doch es gibt einen fundamentalen Grund dafür: Ein Starinvestor hat bei der PayPal-Aktie zugegriffen. Schauen wir auf die Details, die bis jetzt bekannt sind. PayPal-Aktie: Elliott geht auf Schnapper-Jagd! Wie Bloomberg unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...