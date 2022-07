Uranaktien starten jetzt durch: Zwei der besten Uranaktien, die Sie jetzt kaufen können

Anzeige / Werbung

Unternehmen wie Consolidated Uranium Inc. und Labrador Uranium besitzen mit das höchste Ertragspotenzial, was sie zu den besten Uranaktien für kampferprobte Spekulanten

Liebe Leserinnen und Leser,

erwähnen Sie die Kernenergie als praktikable Anlagekategorie, stehen die Chancen gut, dass Sie irgendwann auf ein gewisses Zögern bei Ihrem Gesprächspartner stoßen werden. Während die besten Uranaktien, die man kaufen kann, jetzt unzählige Gelegenheiten bieten, trüben Kontroversen den Sektor. Mit Zwischenfällen, die von Three Mile Island über Tschernobyl bis zuletzt Fukushima reichen, war die Umstellung auf Kernenergie lange Zeit eine schwer zu schluckende Pille.

Die besten Uranaktien, die man jetzt kaufen kann, haben jedoch möglicherweise einen zynischen Schub von einem gewissen Wladimir Putin erhalten. Wie Sie wissen, hat der russische Präsident die Invasion der Ukraine angeordnet, die die moderne Weltordnung völlig durcheinandergebracht hat. Jetzt bemühen sich internationale Entscheidungsträger darum, akzeptable Alternativen zu russischen Kohlenwasserstoffen zu finden. Leider weist keine andere Energiequelle die Energiedichte kerntechnischer Anlagen auf.

Darüber hinaus haben europäische Länder, die stark von russischem Erdgas abhängig sind, im Laufe der Jahre viele ihrer Kernkraftwerke abgeschaltet. Dieser unglückliche Schritt im Nachhinein macht die westlichen Nationen noch abhängiger von russischen Energiezuflüssen.

Es wäre zwar naiv zu sagen, dass die perfekte Antwort nuklear ist, aber sie spielt eine bedeutende Rolle. Daher sollten sich Anleger die beiden nachfolgenden Uranaktien zwingend ihrer Watchlist hinzufügen:

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) wurde erst Anfang 2020 gegründet, um mit dem bewährten Modell der diversifizierten Projektkonsolidierung von einem erwarteten Wiederaufleben des Uranmarktes zu profitieren.

Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die jeweils mit erheblichen früheren Ausgaben und attraktiven Eigenschaften für die Entwicklung verbunden sind.

Anfang dieses Jahres schloss das Unternehmen zudem eine transformative strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, ab und erwarb ein Portfolio von zugelassenen, in der Vergangenheit produzierten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado.

Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und sind bereit für einen schnellen Neustart, wenn die Marktbedingungen dies zulassen.

Schauen Sie sich das Interview an, welches Jochen Staiger von Commodity TV mit Chairman und CEO Philip Williams geführt hat:

Update zu Spin-Out- und 2022-Plänen - Bereit für Produktionsstart

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) keine Schulden und ein "Working Capital" von derzeit 33 Millionen $! Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von derzeit nur 120 Millionen $!

Auch das ist einer der Gründe weshalb der renommierte Analyst Dave Talbot (Red Cloud Securities) Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) mit "buy" bewertet und ein Kursziel von $4.50 ausgegeben hat.

Das zweite Unternehmen, welches in jedes Urandepot gehört ist

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) wurde von Consolidated Uranium ausgegliedert und erkundet das riesige Uranprojekt CMB in Neufundland, Kanada. Es gibt bereits viele historische Daten zu diesem Projekt, die mit überwachtem maschinellem Lernen und geochemischen Modellen analysiert werden. Labrador Uranium ist gut finanziert und hat eine starke Aktionärsbasis.

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation und das Interview mit CEO Stephen Keith an:

Exploration eines riesigen Uranprojekts in Neufundland

Der gesamte "Central Mineral Belt' wird schon rund 50 Jahre exploriert, weshalb Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) über einen gewaltigen Datensatz an zusätzlichen Informationen verfügt!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) hat noch 307 zusätzliche Claims über 7.675 Hektar in vier abgesteckten Lizenzen erworben, um noch mehr wichtige Mineralisierungsstandorte abzudecken, die während des "Lands Coming Open'-Prozesses in Labrador verfügbar wurden!

Vor kurzem gab das Unternehmen Details zum Sommerbohrprogramm bekannt

Höhepunkte:

Der Bau des Camps steht kurz vor dem Abschluss, und die Einsatzkräfte bereiten sich auf die Mobilisierung vor.

Die Explorationsphase 1 umfasst ein Eröffnungsexplorationsbudget von 5,5 Millionen $.

Die Bohrungen werden zunächst bei der Lagerstätte Moran Lake (Abbildung 1 und 2) beginnen, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung auf der Grundlage historischer Daten zu erstellen, mit dem Ziel, die Mineralisierung neigungsabwärts in der südlichen Ausdehnung der aktuellen mineralisierten Zone, die weiterhin offen ist, zu erweitern.

Zusätzliche Explorationsarbeiten, einschließlich der Kartierung des Grundgesteins, der Entnahme von Proben, der radiometrischen Vermessung des Bodens und der Aushebung von Gräben, werden in drei weiteren Zielgebieten des CMB-Projekts durchgeführt, um den maschinellen Lernprozess zu unterstützen und die Ziele für Bohrungen voranzutreiben.

Stephen Keith, CEO von LUR, kommentierte:

"Wir freuen uns, unser erstes Bohrprogramm auf der Lagerstätte Moran Lake, dem am weitesten fortgeschrittenen Ziel in unserem Portfolio, zu beginnen. Unsere anfänglichen Ausgaben in Höhe von 5,5 Millionen $ sind darauf ausgerichtet, mehrere Ziele mit hoher Priorität zu erproben, einschließlich der Arbeiten zur Bestätigung der historischen Mineralressource, der Erprobung möglicher Erweiterungen und der Bodenerkundung zur Unterstützung unserer Bemühungen im Bereich des maschinellen Lernens, um zusätzliche Ziele im gesamten CMB-Projektgebiet zu generieren und zu fördern. Wir haben noch viel vor uns, aber wir sind in den gegenwärtigen volatilen Märkten vorsichtig, um unsere solide Finanzlage aufrechtzuerhalten und die zweite Phase der Exploration im nächsten Jahr zu unterstützen."

Weitere Details zum Sommerbohrprogramm können Sie der Pressemitteilung entnehmen.

Analyst Dave Talbot von Red Cloud Securities haben der jungen Aktie von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) ein erstes Kursziel von C$ 1.60 gegeben.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Labrador Uranium sitzt auf einem gigantischen Uran-Schatz

Ausgestattet mit Spitzenprojekten in besten Jurisdiktionen, einem sehr guten Cashbestand von rund 7,5 Mio. CAD und einem Management, das nachweislich aus absoluten Uran-Company-Makern besteht, sind quasi ein Garant für Kursgewinne, wie bei der Muttergesellschaft Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM), deren Investoren nachweislich mehrere hundert Prozent verdient haben!

Consolidated Uranium hält rund 33% der ausstehenden Aktien, ein weiterer Ankerinvestor ist Altius Minerals Corporation (WKN: 172912 | SYM: VTM) welche weitere 17% der Aktien hält.

Keiner dieser Ankerinvestoren wird seine Aktien verkaufen, was im Umkehrschluss Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) zu einem sehr marktengen Titel machen wird.

Nuklear ist die Zukunft - Sie sollten Uranaktien kaufen

In diesem Monat hat die Europäische Union dafür gestimmt, die Kernenergie zu einem Teil ihres grünen Energiemixes zu machen. In einer Mehrheitsabstimmung beschlossen die Abgeordneten, Unternehmen zu erlauben, Nuklearprojekte als grün zu kennzeichnen.

Für Anleger lautet die natürliche Frage: "Können wir ein Stück vom Geschehen abbekommen?" Es gibt relativ wenige reine Kernkraftunternehmen da draußen.

Aus diesem Grund entscheiden sich viele Atomfans dafür, in Uranminenaktien zu investieren. 99 % des Urans der Welt fließt in die Entwicklung der Kernkraft, was Uran eher zu einem nuklearen "reinen Spiel" als zu einem nur teilweise nuklearen Versorgungsunternehmen macht.

Wenn Sie nach Aktien suchen, die Ihnen ein Engagement in der Kernenergie ermöglichen, könnten Sie sowohl Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM als auch in Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1 ) Betracht ziehen.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) hat, wie Sie erfahren haben, drei Uranminen in den USA, die relativ schnell in Betrieb genommen werden können! Genau das was die US Senatoren suchen also!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) besitzt zurzeit noch einen Börsenwert von 45 Mio. CAD, der gegenüber vergleichbaren Projekten einen satten Bewertungsabschlag von fast 50% beinhaltet. Daraus wird leicht ersichtlich, welch brachiales Aufwärtspotenzial in dieser Aktie steckt.

Unternehmen wie Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) und Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1 besitzen mit das höchste Ertragspotenzial, was sie zu den besten Uranaktien für kampferprobte Spekulanten macht.

Profitieren Sie so von der strahlenden Hausse am Uranmarkt.

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

