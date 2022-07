Online-Marktplätze boomen. Insbesondere im B2B-Bereich und in Nischen versprechen eigene Marktplätze Erfolg. Doch nicht jede Initiative gelingt. Worauf kommt es an? Trotz aller Marktdominanz der großen Online-Marktplätze à la Amazon, Ebay, Otto oder Zalando sind allein im Raum DACH in den letzten beiden Pandemie-Jahren mehr als 100 neue Marktplätze entstanden. Doch die angespannte Weltwirtschaftslage bringt die Herstellketten ins Wanken und Lieferschwierigkeiten stellen die Marktplatzlogistik vor Herausforderungen. Was sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...