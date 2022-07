Eine Art Impfpflaster hat in einer neuen Studie an Mäusen gezeigt, dass es die kursierende Omikron-Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 um den Faktor 11 effektiver bekämpfen kann als eine Impfung per Injektion. Forschende der australischen University of Queensland haben in Zusammenarbeit mit dem Biotechnologieunternehmen Vaxxas aus Brisbane eine Studie durchgeführt, in der zunächst der Impfstoff Hexapro unter Verwendung der sogenannten HD-MAP-Technologie (High-Density Microarray Patch) von Vaxxas verabreicht wurde. In einer

Den vollständigen Artikel lesen ...