30.07.2022 / 20:22 CET/CEST

Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung

(Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Dermapharm Holding SE: Verbindliches Angebot zur Übernahme der Arkopharma-Gruppe Grünwald, 30. Juli 2022 - Die Dermapharm AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8), hat heute der Private Equity-Gesellschaft Montagu und Minderheitsaktionären ein Angebot zum Erwerb von 100% der Aktien an der Apharma TopCo SAS mit Sitz in Carros, Frankreich, zu einem Kaufpreis in der Größenordnung von 450 Mio. € unterbreitet. Apharma TopCo SAS ist die Holdinggesellschaft der Arkopharma-Gruppe, einem Anbieter pflanzlicher OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich und weiteren europäischen Ländern. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Arkopharma-Gruppe einen Umsatz in Höhe von rund 191 Mio. €. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 prognostiziert sie einen Umsatz in Höhe von knapp über 200 Mio. €. Der Abschluss eines entsprechenden Aktienkaufvertrags steht unter dem Vorbehalt der Anhörung der Arbeitnehmervertretungen französischer Gesellschaften der Arkopharma-Gruppe. Der Vorstand geht von einem Vollzug der Transaktion Anfang Januar 2023 aus. >Ende der Ad-hoc-Mitteilung< Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233

30.07.2022 CET/CEST

