Peking (ots/PRNewswire) -Am 26. Juli erhielt der FOTON iBlue EV-LKW eine europäische Gesamtfahrzeugtypgenehmigung (WVTA) vom deutschen TÜV Rheinland, einer führenden unabhängigen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation, die auch einer der benannten technischen Dienste für WVTA ist.Das bedeutet, dass der FOTON iBlue EV Truck die hohen Standards der EU-Verordnung vollständig erfüllt und daher in EU- und Nicht-EU-Länder und Regionen, die eine WVTA-Zertifizierung verlangen, exportiert werden kann. Dies ist auch FOTONs erstes EU-Typgenehmigungszertifikat für Elektrofahrzeuge für Lastwagen.Das EU-WVTA-Zertifikat wird als "Zugangskarte" für Fahrzeugprodukte für den EU-Markt in der gesamten EU akzeptiert, ohne dass weitere Prüfungen erforderlich sind, bis eine Richtlinie aktualisiert wird oder Ihr Design geändert wird.Der FOTON iBlue Truck hat für das WVTA-Zertifikat mehr als 30 Testpunkte durchlaufen, wie z.B. EMC, elektrische Sicherheitsspezifikation, NVH, Spurhalteassistent und erweiterte Notbremsung.Er verwendet die Hochleistungsbatterie mit hoher Energiedichte von CATL, dem weltweit größten Batteriehersteller, und PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor). Er ist in der Lage, die technischen Anforderungen für eine Anfahrbeschleunigung von 0-30 km/h, eine Überholbeschleunigung von 30-50 km/h und die Fähigkeit zum Anfahren am Berg vollständig zu erfüllen, und verfügt über eine fortschrittliche Bremsenergierückgewinnungsstrategie und einen ECO-Fahrmodus, um sich an unterschiedliche Fahrbedingungen anzupassen und eine höhere Effizienz und eine 10 % längere Reichweite zu erzielen. Das komplette Fahrzeug wird einer strengen Prüfung von Batterie, Motor und elektronischem Steuersystem sowie mehr als 800 statischen Prüfungen unterzogen. Der Reichweitenschwund liegt bei niedrigen Temperaturen unter oder bei 35 %, und die hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt verbessert auch die Betriebseffizienz des Fahrzeugs. Und mit 100.000 km Dauertest ist auch die Sicherheit des gesamten Fahrzeugs gewährleistet.Neben den E-Trucks wurden auch die vollelektrischen Busse von FOTON von der WVTA zertifiziert und im April dieses Jahres in Neuseeland in Betrieb genommen. Da die Welt in eine kohlenstoffarme Entwicklung eintritt, hat FOTON auch vollelektrische und wasserstoffbetriebene Produkte auf den Markt gebracht, die in nationalen Bussystemen, Schulbusflotten und Flughafen-Shuttle-Flotten auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Der Erfolg der WVTA-Zertifizierung für den FOTON iBlue EV Truck bedeutet, dass FOTON den Zugang zum anspruchsvollsten europäischen Markt erhalten hat.