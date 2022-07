Berlin (ots) -Die Sportsoziologin Gabriele Sobiech sieht den Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim Frauen-EM-Finale in London als wichtige Unterstützung für das Bemühen um eine bessere Bezahlung im Frauenfußball. "Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass der Kanzler beim Endspiel in Wembley auf der Tribüne sitzt. Es ist immer hilfreich, wenn machtvolle, wichtige Männer sich für Frauen einsetzen", sagte Sobiech in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntag) und verwies auf die Forderung des Bundeskanzlers nach einer gleichen Bezahlung für die Nationalteams der Frauen und Männer.Der Frauenfußball verkörpere heute das, was bei den Männern verloren gegangen ist: "Dort erleben Sie reine Spielfreude. Die Spielerinnen betreiben diesen Sport, weil er ihnen selbst wichtig ist und ungeheuren Spaß macht." Nicht die Kommerzialisierung stehe im Mittelpunkt.Online hier: https://plus.tagesspiegel.de/politik/europameisterschaft-in-england-frauenfussball-verkorpert-das-was-bei-den-mannern-verloren-gegangen-ist-8521378.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5285456