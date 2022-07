Events sind für die Öffentlichkeit vollständig zugänglich und sollen das regionale Einzelhandelsgeschäft der Unternehmen fördern

Die HKTDC Hong Kong International Jewellery Show und die HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show sind seit dem 29. Juli im Hong Kong Convention and Exhibition Centre geöffnet und laufen noch bis zum 2. August. Die beiden Schmuckmessen bieten Besuchern mehr als 430 Aussteller und ein erlebnisreiches Ambiente, um eine überwältigende Auswahl an exquisiten Schmuckstücken und Materialien für die Schmuckherstellung zu entdecken und ein unvergessliches Einkaufserlebnis zu genießen.

Zwillings-Schmuckausstellungen des HKTDC sind in diesem Sommer zurück (Photo: Business Wire)

Die diesjährige Hong Kong International Jewellery Show umfasst sieben verschiedene Bereiche, darunter "World of Glamour", "Fine Jewellery", "Antique Vintage Jewellery", "Silver and Finished Jewellery", "Watch Avenue", "Jewellery X Creativity" und "Tools Equipment and Packaging". Viele renommierte Juweliere aus der Region sind auf den Messen vertreten und präsentieren ihre Schmuckstücke. Auch eine umfassende Auswahl an Hochzeitsschmuck wird auf den Messen gezeigt.

Ergänzend zu den glitzernden Schmuckstücken der Jewellery Show zeigt die Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show einzelne Diamanten in verschiedenen Schliffen, Größen und Farben sowie farbige Edelsteine, Halbedelsteine und Perlen unterschiedlicher Herkunft. Schmuckliebhaber können ihre bevorzugten Materialien auswählen und sie mit verschiedenen Accessoires kombinieren und so ihre eigenen einzigartigen Schmuckstücke zu entwerfen.

Da die Zwillingsausstellungen in diesem Jahr uneingeschränkt geöffnet sind, wurde ein vielfältiges Programm an Aktivitäten vorbereitet. Branchenexperten werden ihre Kenntnisse über Schmuck mit dem Publikum teilen. Vertreter von L'Ecole liefern Einblicke in "Diamond, Arts and Science", und David Wong, Gründer und Projektmanager der Hong Kong Pearl Cultivation Association, der bei der Session "Say 'I Do' to the Planet: Why Choose Sustainable Pearls?" sprechen wird. Darüber hinaus können Besucher an verschiedenen Workshops teilnehmen, um ihre eigenen Accessoires zu erstellen. Vertreter der Chow Tai Fook Jewellery Group und von Loupe bringen ihre Expertise bei der Session "Making Unique Jewellery: The Tradition and Future of Craftsmanship" ein.

Während der gesamten Dauer der Messe werden Jewellery Smart Bidding, Schmuckparaden und Verlosungen angeboten. Vor Ort finden mehrere Livestreaming-Sitzungen unter der Leitung wichtiger Meinungsführer statt und stellen exklusive Artikel ausgewählter Aussteller zu ermäßigten Preisen während des Besuchs ihrer Messestände vor.

Hong Kong International Jewellery Show: hkjewelleryshow.hktdc.com

Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show: hkdgp.hktdc.com

