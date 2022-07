Ein GIF von einer Katze für 600.000 Euro? Diese Summe klingt hoch, wirkt aber fast gering, wenn man bedenkt, dass mit Christie's das bekannteste Kunstauktionshaus der Welt ein digitales Gemälde für 70 Millionen Dollar verkauft hat. Möglich machen diese Summen die NFTs, welche derzeit einen großen Hype auslösen. NFT steht für "Non Fungible Token", was in etwa mit "nicht ersetzbare Wertmarke" ins Deutsche übersetzt werden kann. Ein NFT verwandelt ein virtuelles Gut in ein einzigartiges und fälschungssicheres Sammlerstück - und zwar über die Ethereum-Blockchain. Ein digitales Echtheitszertifikat, welches durch die Krypto-Technologie möglich gemacht wird.

NFTs lösen eines der größten Probleme, welches es mit digitalen Gütern gibt: den Nachweis eines digitalen Besitzverhältnisses. Das ist beispielsweise für die Kunstbranche spannend, aber auch für viele weitere Branchen. Virtuelle Landstriche, digitale Sammelkarten, Spielecharaktere oder Fancoins - alles Dinge, die durch NFTs möglich werden. Für Letztere ist mit Fandifi Technologies (ISIN: CA3024371088) ein innovatives Unternehmen aus Unterhaltungsbranche verantwortlich. Mit DraftKings (ISIN: US26142R1041) und Dolphin Entertainment (ISIN: US25686H2094) gibt es zwei weitere Unternehmen, welche NFTs für sich entdeckt haben. Sogar ebay (ISIN: US2786421030) traut sich derzeit auf den Markt. Wer nicht direkt in NFTs investieren will, der hat die Möglichkeit durch NFT-Aktien von einer positiven Entwicklung zu profitieren.

Spannende NFT-Aktien und NFT-Fonds

Fandifi Technologies (ISIN: CA3024371088): Das in Kanada ansässige Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche hat sich einen Namen durch die Entwicklung von Spiele- und Mikrodienstleistungsplattformen für Esports gemacht. Auch eine Wettplattform unterhält der Konzern - unter der Bezeichnung "Fandom Esports Platform". Kürzlich änderte das Unternehmen seinen Namen, aus der Fandom Sports Media Corp. wurde Fandifi Technologies. Mit diesem Schritt geht auch eine Weiterentwicklung einher, die auch den geografischen Bereich der Marken von Fandifi für die Fancoins erweitert und das Warenzeichen FandifiTM international gesichert. Durch FandifiTM konnten auch Schritte gesetzt werden, um sich Warenzeichen für Fandomarkt zu sichern. Dabei handelt es sich um den NFT-Marktplatz des Unternehmens, welcher den aktuellen Hype ideal aufgreift.

FandifiTM baut eine crowd-basierte und systemgenerierte Vorhersage- und Fan-Engagement-Plattform auf. Die FandifiTM-Plattform läuft auf einem assoziierten neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Inhaltserstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

Coinbase (ISIN: US19260Q1076): Mit Coinbase hat sich ein US-amerikanisches Unternehmen auf den Handel von Kryptowährungen spezialisiert. Der Konzern betreibt eine zuverlässige und innovative Plattform, die eine große Krypto-Produktpalette bietet. Die Blockchain-Technologie der NFTs ist dabei allgegenwärtig.

Cloudflare (ISIN: US18915M1071): Eine weitere spannende NFT-Aktie aus Nordamerika. Das Unternehmen aus den USA stellt DNS-Dienste und Internetsicherheitsdienste bereit. Das Content Delivery Network agiert zwischen Hosting-Anbieter und Cloudflare-Nutzer. Die Dienste fungieren als Reverse Proxy für Websites.

Guardian Tech Fund (ISIN: AT0000A2HTV7): Ein Fonds, der einige Unternehmen zusammenfasst, die mit NFTs zu tun haben. Das gilt beispielsweise für Cloudflare und Amazon (ISIN: US0231351067).

Robeco FinTech (ISIN: LU1700710939): Dieser spannende NFT-Fonds fasst innovative FinTechs zusammen. Dazu gehören Coinbase, Visa (ISIN: US92826C8394) und Adyen (ISIN: NL0012969182).

Egal ob digitale Katzen, digitale Kunstwerke, oder Sammelkarten und Fancoins: NFTs bieten vielfältige Möglichkeiten, die in der digitalen Welt großes Potenzial mitbringen. Der jüngste Hype könnte dabei nur der Anfang sein, denn die NFTs lösen ein Problem des World Wide Webs, welches weitreichend ist. Die Non Fungible Token sind daher wohl auch für die Börse mehr als nur ein einzigartiger Hype.

