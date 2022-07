Der 5. Kontinent gehört zu den wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt - und dass, obwohl Australien mit knapp 26 Millionen Einwohnern nur doppelt so viele Einwohner als Bayern hat. Diese Einwohner verdienen im Durchschnitt etwa 48.000 US-Dollar im Jahr. Ein Lohn, der fast an den der Deutschen herankommt, der bei rund 50.000 US-Dollar im Jahr liegt. Australien zeichnet sich außerdem mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit, einem hohen Lebensstandard und einem dynamischen Arbeitsmarkt aus. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft Down Under über Jahrzehnte hinweg stabil geblieben ist. Ein Alleinstellungsmerkmal, weltweit.

Australien hält den Weltrekord, dass das Bruttoinlandsprodukt des Landes genau 29 Jahre in Folge lang angestiegen ist. Im Jahr 1991 hatte es 1,0 % im Minus gelegen und erst im Jahr 2020 wurde mit 2,18 % wieder eine Rezession gemessen. Die Schrecken der Corona-Pandemie hatten sich damals bemerkbar gemacht, doch diese sind längst wieder vergessen. Im Jahr 2021 wuchs das BIP um 4,69 %, für das Jahr 2022 erwartet Australien ein Wirtschaftswachstum von 4,16 %. Prognosen, die bis zum Jahr 2027 reiche, sehen keine Gefahr für eine baldige Rezession. Prognosen der "National Australia Bank" besagen, dass die Bruttoanlageinvestitionen der Wirtschaft im Jahr 2022 steigen werden, im Jahr 2023 dann sogar um 8,5 %. Anreize der Regierung helfen dabei, beispielsweise eine unbegrenzte Sofortabschreibung für bewegliche Anlagegüter, die bis Juni 2023 verlängert wurde. Die australische Wirtschaft boomt also wieder - und macht sich auf den Weg, den eigenen Rekord zu überbieten. Auf diesem noch langen Weg wollen viele Unternehmen für Schwung sorgen, die verstärkt aus einer Branche kommen.

Australien-Aktienunternehmen, die bei neuem BIP-Rekord helfen wollen

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200): Die Bergbauindustrie ist in Australien so wichtig, wie wohl keine andere. Einige Big Player der Branche haben bei dem 29-Jahre-Rekord tatkräftig mitgewirkt, mittlerweile sind auch junge Unternehmen mit modernen Ansätzen im Bergbau nachgerückt. Evolution Energy Minerals ist eines dieser Unternehmen. Der Konzern ist auf den Rohstoff Graphit spezialisiert, der bei den globalen Zielen wie der Energiewende eine wichtige Rolle spielt. Das passt zum Unternehmen, dass nachhaltige Graphitprodukte für die globale und grüne Wirtschaft liefern will. In Tansania treibt Evolution Energy Minerals mit dem Chilalo-Projekt eines der spannendsten Graphit-Projekte weltweit voran. Mit diesem kann das Unternehmen einen Teil dazu beitragen, dass das australische BIP die nächsten 30 Jahre steigt.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): An der BHP Group ist kein Vorbeikommen, wenn man über das australische BIP der nächsten Jahre spricht. Der Konzern stellt einen der größten Big Player im Bergbau auf der ganzen Welt dar. Er wurde bereits im Jahr 1885 gegründet und ist unmittelbar mit dem australischen Rekord verbunden.

Woodside Petroleum (ISIN: AU000000WPL2): Der australische Öl- und Gaskonzern ist in diesem Bereich in der Entwicklung, der Lieferung, der Produktion und der Erforschung von Vorkommen tätig. Dieser ganzheitliche Ansatz schafft viele Möglichkeiten. Als weltweit operierendes Unternehmen stellt Woodside Petroleum einen der Konzerne dar, der Australiens Wirtschaft so stark gemacht hat.

Auch Australien-ETFs weisen den Weg des erwarteten Wirtschaftswachstums

iShares MSCI Australia UCITS (ISIN: IE00B5377D42): Über 95 % der Unternehmen dieses ETFs kommen vom 5. Kontinent. Neben der BHP Group sind auch die Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7), CSL (ISIN: AU000000CSL8), die National Australia Bank (ISIN: AU000000NAB4) und Woolworths (ISIN: AU000000WOW2) als Top-Holdings dabei.

Lyxor Australia (ISIN: LU0496786905): Auch in diesem ETF befinden sich zahlreiche Big Player der australischen Wirtschaft. Neben bereits genannten Unternehmen befinden sich auch Wesfarmers (ISIN: AU000000WES1) und der australisch-britische Bergbau-Riese Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) im Portfolio.

Die australische Wirtschaft hat das Zeug dazu, erneut einen etwa 30 Jahre langen Lauf rund um ein Wirtschaftswachstum zu starten. Klar, globale Krisen können sich als große Herausforderung zeigen, doch die Wirtschaft von Down Under zeigte sich über Jahrzehnte stabil. Das liegt an zahlreichen ambitionierten Unternehmen, die auf der ganzen Welt operieren.

