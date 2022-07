Dank positiver Nachrichten mehrerer Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks wurden die Konjunktur-, Zins- und Rezessionsängste der Anleger verdrängt. Der DAX hat am Freitag sogar ein kleines Kaufsignal gegeben. Mit dem Höhepunkt der Berichtssaison wird es in der neuen Woche erneut spannend. Zudem blicken die Börsianer auf die neuen US-Arbeitsmarktdaten. Der Wochenausblick. Der deutsche Aktienmarkt hat dank solider Gewinne am Freitag einen versöhnlichen Wochen- und starken Monatsabschluss verzeichnet. ...

