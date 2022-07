Mieten oder kaufen? Diese Frage stellen sich Menschen, seitdem es Immobilien gibt. "Warten Sie nicht mit dem Kauf von Immobilien. Kaufen Sie eine Immobilie und warten Sie", würde der US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Autor Will Rogers, der von 1879 bis 1935 lebte, wohl noch heute sagen. Sätzen wie diesen stimmen viele Menschen auf der ganzen Welt zu - egal ob Experten der Immobilienbranche, oder Laien. Die einhellige Meinung geht oft in diese Richtung: Lieber eine Immobilie kaufen und den Kredit abzahlen als jeden Monat eine Miete überweisen. Mieter werfen quasi ihr Geld aus dem Fenster, wie es eine bekannte Floskel besagt. Ganz so einfach ist es aber nicht, sonst wäre die Diskussion auch keine Diskussion.

Der bekannte Finanzexperte Gerd Kommer nennt derartige Floske "Nonsens". In dem Podcast "Money Mindset" erklärte er: "Diesen Satz höre ich so oft, dass der Versuch, ihn zu widerlegen, dem Kampf gegen die Windmühlen gleichkommt". Kommer ärgert sich, dass selbst Absolventinnen und Absolventen eines BWL-Studiums diesen "Unsinn" äußern. "Wahrscheinlich, weil er bauchgefühlsmäßig richtig klingt." Mieten oder kaufen, das scheint zu einem Teil auch Typfrage zu sein. Wer mietet, der erhält eine hohe Flexibilität, die einen leichten Wohnungswechsel möglich ist. Außerdem eine hohe Unabhängigkeit, geringe Nebenkosten, geringe Verantwortung und geringes Risiko. Wer kauft, der ist unabhängig, hat Gestaltungsfreiheit und hat eine gute Möglichkeit des Vermögensaufbaus. Seit der Finanzkrise 2008 sind die Zinsen für Immobilienkredite stark gefallen, was für den Immobilienkauf spricht. Mittlerweile muss die Frage aber eigentlich erweitert werden. Es gibt nämlich noch eine andere Option, an der Immobilienbranche teilzuhaben. Ganz oder mieten und kaufen.

Immobilien-Aktien und Immobilien-Fonds als weitere Option

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Für die moderne Option eines Investments in die Immobilienbranche steht dieses deutsche FinTech. Linus Digital Finance hat eine digitale Plattform geschaffen, die es Anlegerinnen und Anlegerinnen ermöglicht, ohne den Kauf einer Immobilie doch an dem Sektor teilhaben zu können - und natürlich auch ohne das Mieten einer solchen. Stattdessen können professionelle, semiprofessionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger in die spannenden Projekte investieren, welche Linus Digital Finance im Immobiliensektor vorantreibt. Moderne Immobilieninvestments also, ohne selbst das Risiko, welches der Kauf einer Immobilie mitbringt, tragen zu müssen. Eine weitere Option ist es, an dem frischen Prinzip des Berliner Unternehmens durch Aktien teilzuhaben. Linus Digital Finance wurde im Jahr 2016 gegründet und ist seit 2021 an der Börse.

Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1): Die Vonovia SE steht vor allem für das Vermieten. Sie besitzt rund 415.000 Wohnungen und verwaltet weitere 75.000. Auch dieser deutsche Immobilien-Konzern ist an der Börse - und zwar schon seit 2013.

LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110): Auch dieses Wohnungsunternehmen aus Deutschland fand 2013 den Weg an die Börse. Rund 400.000 Bewohnerinnen und Bewohner erleben das Miet-Konzept bei LEG Immobilien.

Deutsche Immobilienfonds:

hausInvest (ISIN: DE0009807016)

Fokus Wohnen Deutschland (ISIN: DE000A12BSB8)

Unilmmo (ISIN: DE0009805507)

Wertgrund Wohnselect (ISIN: DE000A1CUAY0)

Eine der größten Diskussionen der Immobilienbranche wird weitergeführt werden, so lange Immobilien gibt. Die neuen Möglichkeiten machen den Sektor aber noch spannender und werfen die Frage auf: Mieten, kaufen, oder doch etwas ganz anderes?

mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der?Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Linus Digital Finance vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Linus Digital Finance können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

