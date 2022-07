In letzter Zeit konnte man in Analystenkommentaren von zunehmenden Zweifeln an der Aktie von Apple (WKN: 865985) lesen. Jetzt sind die jüngsten Quartalszahlen da und die Zweifler sind ziemlich verstummt. Apple hat im Juni-Quartal einen Umsatzrekord von 83 Mrd. US-Dollar erzielt, ein Plus von 2 % im Vergleich zum Vorjahr. Trotz Lieferengpässen, einem negativen Effekt von mehr als 300 Basispunkten bei den Wechselkursen und den Auswirkungen durch die Einstellung der Aktivitäten in Russland. Während ...

