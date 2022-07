Das Jahr 2021 war nicht in allen Bereichen der Technologie-Branche einfach. Die Covid-Pandemie hat die Technologie-Industrie getroffen, ohne Zweifel. Allerdings nicht so hart wie viele andere Branchen. Sie hat durch die fundamentale Disruption der etablierten Arbeitsweisen und vielen anderen Einflüssen sogar zahlreiche Trends beschleunigt, welche im Technologie-Sektor vielleicht genau diesen Push gebraucht haben. Das gilt vor allem für digitale Trends und Innovationen, die nun schneller Wirklichkeit werden und sich in ihrer Verbreitung potenzieren können.

Wenn man die Umsatzwachstumsraten im IT-Markt Deutschlands ansieht, dann hat vor allem der Bereich der Software profitiert. Im Jahr stieg der Umsatz in dieser Sparte laut Statista um 9% an, das ist das größte Wachstum, welches dieser Sektor jemals verzeichnen konnte. IT-Hardware (5,7%) und IT-Services (3,9%) wuchsen ebenfalls, aber nicht ganz so eindrucksvoll. Software-Lösungen und -Produkte sind sicherlich große Gewinner des Tech-Jahres 2021, es gibt aber ebenso viele Trends, die im Jahr 2021 einen Schub erlebt haben und nun im Jahr 2022 so deutlich zu erkennen sind wie nie zuvor.

Die KI und deren Industrialisierung mit Cogia (ISIN: DE000A3H2226) und IBM (ISIN: US4592001014)

Künstliche Intelligenz kann viele Gesichter haben und viele Bereiche auf ein neues Level heben. Eine ausgereifte KI wird für moderne Innovationen wie das autonome Fahren, für Sprachassistenz oder für die Robotik gebraucht. Man kann noch unzählige weitere Bereiche aufzählen. Einer von diesen ist das Kundenzufriedenheitsmanagement, für die KI ebenfalls große Chancen bietet. Das beweist das Frankfurter Unternehmen Cogia, welches einer der Vorreiter in Deutschland beim Einsatz von KI für das Kundenzufriedenheitsmanagement ist. Der Konzern, der Ende 2021 an die Börse ging, hat viele Lösungen und Produkte im Portfolio, die KI-basiert in den Bereichen Marktforschung, Social-Media-Monitoring, Customer Experience und Open Source Intelligence eingesetzt werden können. Die Plattform Cogia CXM dient dabei als Cockpit für die Analyse der Daten im Bereich Kundenzufriedenheit. Weitere Tools wie der Socializer Messenger, der Web Observer und Sometoo, eine Plattform für das Social-Media-Management, ergänzen das Angebot von Cogia. Diese Vielfalt schätzen renommierte Kunden wie BMW (ISIN: DE0005190003), Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125).

Ein großer Tech-Trend im Jahr 2022 ist zudem die Industrialisierung der KI. Bei ihrem Einsatz bahnt sich im Zusammenhang mit Machine Learning (ML) ein neues Paradigma an. Data Scientists und Produkt-Teams können für ihr Unternehmen KI und ML für die Business-Transformation skalieren. Es entstehen effiziente industrielle Assets. Hier können sich Unternehmen wie IBM hervortun. Die KI ist gekommen, um zu bleiben - und kann durch die Industrialisierung einen weiteren Schritt machen.

Vernetzt und intelligent: Das Internet of Things mit Apple (ISIN: US0378331005) und Amazon (ISIN: US0231351067)

Das Internet of Things (IoT) ist vielen Menschen im Jahr 2022 längst ein Begriff. Sie kennen es aus Smartwatches, Geräten wie Smart-TVs und intelligenten Thermostaten. Das IoT fließt in immer mehr Objekte und Geräte ein, die dadurch in der Lage sind, Daten zu sammeln und zu übermitteln. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt - ein Konzept für die Zukunft, ganz ohne Frage. Das Internet of Things ist für Geräte und Objekte wie auch für intelligente Räume und sogar Städte unersetzbar. Das wissen auch Unternehmen wie Apple und Amazon, die längst auf das IoT setzen und dieses immer weiter verbessern. Auch das IoT ist gekommen, um zu bleiben.

Ubiquitous Computing mit Nvidia (ISIN: US67066G1040)

Computer sind mittlerweile fast überall um uns herum. Wir nehmen diese oft gar nicht mehr wahr, doch an den Handgelenken, in Autos, in Haushaltsgeräten, in unseren Hosentaschen und an unserem Arbeitsplatz - überall sind Computer. Die Leistung der Computerchips ist im Laufe der Jahre immer weiter gestiegen, während diese in Sachen Größe geschrumpft sind. Ein durchschnittliches Smartphone ist heute leistungsstärker als ein Supercomputer vor 10 Jahren. Der nächste Sprung im Ubiquitous Computing wird wohl über den Quantencomputer erfolgen, der so leistungsfähig und schnell ist, dass Aufgaben bewältigen werden können, die derzeit noch undenkbar sind. Für Computer scheint es kaum Limits zu geben, weswegen das Ubiquitous Computing ein Trend der Zukunft ist. Der Begriff bezeichnet dabei keine konkrete Technologie, sondern vielmehr Visionen bei Datenverarbeitung und Systemen. Unternehmen wie Nvidia treiben diese Visionen immer weiter voran. Computer sind inzwischen allgegenwärtig - auch sie sind gekommen, um zu bleiben, und mit immer stärkeren Leistungen unser Leben umzukrempeln

