Allen Grund zur Freude haben momentan Apple-Aktionäre. Immerhin liegen die Kurse 5,46 Prozent höher als noch vor einer Woche. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach oben. Dabei vollzog Apple am Mittwoch mit dem Tagesplus von 3,42 Prozent einen echten Höhenflug. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,7 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 163,63 USD liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...